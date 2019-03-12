Общество

«Бессовестными и вредными» назвал Олег Брячак законы о фейковых новостях и оскорблении власти

«Бессовестными и вредными» назвал принятые в России законы о фейковых новостях и оскорблении власти руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Свое мнение по поводу этих законодательных инициатив, выдвинутых ранее сенатором Андреем Клишасом, он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Конечно же, у меня крайне негативное отношение к этим законам, и не только. Вообще в последнее время Госдума штампует односторонние законы. Они идут в пользу власти и никак не в пользу населения. Хотя казалось бы должно быть наоборот. Их выбирал народ и они должны преследовать его интересы. Но где здесь интересы народа, мне сказать сложно», - отметил парламентарий. При этом он разделил мнение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который полагает что обоснованная критика в отношении власти идет только на пользу.

Между тем, депутаты, которые «восседают в Госдуме, получают огромные зарплаты, находятся на полном обеспечении государства (санитарно-курортное лечение, командировки, солидные отпуска с серьезными отпускными денежками)», по мнению Олега Брячака, «уже оторвались от реальной жизни». «Их дети не ходят в наши школы, они не ходят в наши больницы, куда ходим мы, не ходят по грязи каждый день, как мы. И если с мест не будет сигналов, критических заявлений в отношении власти, эта оторванность только усилится, и люди будут продолжать жить в своем воздушном пузыре, который, не дай бог, лопнет», - отметил гость студии.

Кроме того, этот «воздушный пузырь», по мнению Олега Брячака, благодаря законам Клишаса, будет к тому же окрашен в розовый цвет, потому что «им будет казаться, что все хорошо, раз их никто не критикует». «А раз нет проблемы, зачем ее и решать», - пояснил депутат.

«Конструктивная критика сегодня необходима. Мы не имеем права замалчивать проблемы, мы обязаны остро ставить вопросы, писать не только в СМИ, но и президенту, премьер-министрам, профильным депутатам Госдумы, градоначальникам и так далее. Наша гражданская позиция должна быть активной. В рамках закона проявлять активность - только так мы можем донести до чиновников, сидящих в мягких креслах, как живут люди на самом деле. Поэтому еще раз: моя оценка данных законопроектов крайне негативна. Они вредны для населения»., - резюмировал Олег Брячак.