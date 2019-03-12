Общество

В Пскове подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области

Управляющий псковским отделением ПАО «Сбербанк» Анна Тарасенко и исполнительный директор Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Стороны договорились о взаимодействии в области социально- экономического развития Псковской области, повышения культурного уровня населения, консолидации общества вокруг духовно-нравственных ценностей.

«Псковское отделение Сбербанка активно поддерживает социальные, образовательные и спортивные проекты на территории Пскова и области. Считаю, что подписанное сегодня соглашение с Фондом поможет продвижению нашего региона по пути обновления и развития, станет успешным шагом в реализации социально-значимых проектов», – подчеркнула управляющий псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.