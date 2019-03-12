Общество

В Пскове строительство торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку

Проект по строительству в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» признан масштабным и получит господдержку. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Инвестиционный проект «Европейские Строительные Технологии» по строительству в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» поддержала Инвестиционная комиссия администрации Псковской области на заседании во вторник, 19 марта, под руководством заместителя губернатора Нинель Салагаевой. Члены комиссии признали проект масштабным и приняли решение предоставить инвестору государственную поддержку в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Псковской области в форме предоставления земельных участков для реализации проекта в аренду без торгов.

В результате реализации проекта в Пскове на Рижском проспекте будет построен в срок до 2020 года торговый центр, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Проектом предполагаются инвестиции в объеме 800 миллионов рублей и создание 187 новых рабочих мест.

Кроме того, инвестор взял на себя выполнение дополнительных социальных обязательств по развитию социальной и общественной инфраструктуры города. В Пскове будет обустроена современная спортивная площадка. Социальные обязательства инвестора будут закреплены в инвестиционном соглашении между «ЕСТ» и администрацией области.

Напомним, осенью 2018 года проект был признан стратегическим. Трехстороннее соглашение о его реализации подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор «Европейские строительные технологии» (подрядчик строительства) Алексей Лукоянов.

Добавим, что «Леруа Мерлен» - международная компания-ритейлер, насчитывающая 325 магазинов во всем мире. В России больше 70 гипермаркетов этой сети.