Общество

В Псковской области трудовая инспекция оштрафовала «ПЗ АТС-Т»

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности «ПЗ АТС-Т». На предприятие наложен штраф в соответствии части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве

Как отметили в трудовой инспекции, в результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства установлено: работодателем без обязательного психиатрического освидетельствования допущены к исполнению трудовых обязанностей сотрудники, работающие в условиях повышенной опасности. А именно: токари и фрезеровщики. Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.