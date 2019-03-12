Общество

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Идея рассматривается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который рассчитан до 2024 года. Предложения подготовят к III кварталу текущего года.

В случае продления программы деньги на выплату необходимо закладывать в бюджет 2024–2027 годов.

В Экспертном совете при правительстве РФ подсчитали, что из-за демографической ямы 1990-х годов число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30% в ближайшие годы. Освободившиеся средства эксперты предлагают потратить на увеличение суммы выплат или введение капитала на третьего ребенка.

Напомним, 28 декабря 2017 года Владимир Путин подписал закон о продлении материнского капитала за второго ребенка до 31 декабря 2021 года, а также о внесении сразу двух новых возможностей использования сертификата. Программа маткапитала действует в России с 2007 года, и ее действие должно было завершиться после 2018 года.