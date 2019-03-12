Общество

В Великих Луках прошел час мужества, посвященный героям-подпольщикам

19 марта в Центре патриотических инициатив имени Александра Матросова в Великих Луках прошел час мужества, посвященный героям-подпольщикам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в музее собрались ветераны войны и труда, учащиеся 7-х классов средней школы №2, жители города.

О подвиге подпольщиков очень подробно рассказал Почетный гражданин города, заслуженный учитель РФ Борис Ханин.

Присутствующие посмотрели отрывок, посвященный деятельности подпольщиков, из документального фильма «Великие Луки - малый Сталинград».

Учащиеся средней школы №2 подготовили стихотворение. О своем дедушке Василии Илларионовиче Цветкове рассказала его внучка Ирина Кондрашова.

Валентина Пугачева , внучка Матвея Кузьмича Кузьмина, Героя Советского Союза, прочитала стихотворение «Мы не хотим войны».

В память о подпольщиках прошла минута молчания, были возложены цветы к Вечному огню.