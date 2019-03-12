Общество

20 марта наступило весеннее равноденствие: началась астрономическая весна

Весеннее равноденствие в 2019 году - 20 марта. Этот день официально считается астрономическим началом весны, сообщает metronews.ru.

День весеннего равноденствия - это период, когда Солнце переваливает через экватор с южной стороны Земли на северную и начинает более интенсивно прогревать северное полушарие. Благодаря этому становится теплее, светлее, и приходит настоящая весна. Теперь в северном полушарии день будет становиться длиннее ночи. Это время пробуждения и обновления.

Во многих древних культурах мира, в том числе и славянской, именно в этот день праздновали Новый Год.

Считается, что в День весеннего равноденствия нельзя ругаться, сплетничать и злиться - это время мистики и сильной энергетики. После захода солнца нужно помедитировать и подумать о чем-то добром и светлом.

Считается, если в День весеннего равноденствия тепло, то и следующие 40 суток будут теплыми.

А если облака высоко и летят быстро - это к теплым лету и осени.