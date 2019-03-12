Общество

В Невельской межрайонной больнице предпринимателем незаконно была установлена кофе-машина

В Невельской межрайонной больнице использовали государственное имущество с нарушением закона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, при проведении проверки Невельской межрайонной прокуратурой в ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница» выявлены нарушения законодательства, регулирующего использование государственного имущества.

Установлено, что в нарушение установленных норм федерального законодательства, регулирующего порядок распоряжения государственной собственностью, в ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница» с января 2018 года по настоящее время установлен аппарат «кофе-машина», принадлежащий индивидуальному предпринимателю, по устной договоренности с последним, без взимания арендной платы.

В этой связи Невельским межрайонным прокурором в отношении ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2.21 закона Псковской области от 04.05.2003 №268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» - «использование имущества, находящегося в государственной собственности области, в нарушение установленного порядка», которое влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.