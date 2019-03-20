Общество

Волонтеры антинаркотического движения провели профилактические и спортивные мероприятия в Великих Луках

Волонтеры антинаркотического движения провели профилактические и спортивные мероприятия в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В средней общеобразовательной школе №9 волонтеры антинаркотического движения при управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали встречу с учащимися 10 и 11 классов. Гости рассказали ребятам о пагубном воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое состояние человека, напомнили об установленной законом ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Волонтеры УКОН проинформировали ребят об опасности, которой они подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики. И подчеркнули, что подобные опрометчивые поступки могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Встреча со старшеклассниками завершилась демонстрацией и обсуждением фильма антинаркотической направленности «НЕзависимость».

А в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» совместно с представителями проекта «Антивирусная эстафета» волонтеры антинаркотического движения провели для пожилых людей занятие с элементами игровой терапии. Сегодня игровая терапия – одно из наиболее популярных направлений в работе с представителями старшего поколения. Оно представляет собой социальную реабилитацию и организацию досуга пенсионеров с использованием различных игр. Участники этой спортивной акции получили большой заряд бодрости и массу положительных эмоций.