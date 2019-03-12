Общество

Псковская инспекция труда: Доплата и дополнительный отпуск предусмотрены за вредные условия труда

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: согласно трудовому кодексу РФ лица, которые подвергаются отрицательному воздействию производственных факторов, могут рассчитывать на повышенный размер заработной платы и дополнительный оплачиваемый отпуск.

В статье 147 ТК РФ предусмотрено - плата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной инспекции труда, минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

В статье 117 ТК РФ закреплена обязанность работодателя предоставлять работникам дополнительный отпуск за вредные условия труда.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам составляет семь календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании межотраслевого соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах РФ влечет за собой привлечение работодателя к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27.1 КоАП РФ.