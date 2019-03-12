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Общество

В Псковской области начинается досрочный период ЕГЭ

20.03.2019 10:22|ПсковКомментариев: 0

В среду, 20 марта, стартуют первые экзамены досрочного периода единого государственного экзамена. Традиционно, в Псковской области на досрочный период открывается один пункт проведения — это вечерняя (сменная) школа № 1 города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, всего для участия в досрочный период зарегистрировано 85 человек. В досрочном периоде имеют право участвовать выпускники прошлых лет (их большинство - 83 человека) и выпускники текущего года, которые по разным обстоятельствам проходят государственную итоговую аттестацию досрочно (2 человека).

Самый массовый экзамен, как и в основной период, - русский язык, его выбрали 42 человека. Наиболее популярными являются математика (профильный уровень) — 32 человека, обществознание — 30 человек, немного уступают история (20) и биология (13 человек).

Начнется досрочный этап экзаменом по географии и литературе, а завершится 10 апреля резервным днем по русскому языку и математике.

Накануне состоялось совещание, организованное Рособрнадзором, с работниками всех пунктов проведения экзаменов досрочного периода. К этому дню было приурочено посещение пункта проведения экзамена руководителями комитета по образованию Псковской области и управления образования города Пскова в целях контроля готовности ППЭ к досрочному периоду.

Проведение инструктажа с работниками пункта проведения, контрольная проверка системы видеонаблюдения (ракурса камер) и техническая готовность ППЭ для применения технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена состоялось непосредственно за день до экзамена.

Основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. В Псковской области на участие в экзаменах зарегистрировалось около 3,2 тыс. человек, из них 3 тыс. — выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на уровне 2018 года.

Для сдачи ЕГЭ в основной период будет организовано 35 ППЭ, в том числе 2 ППЭ на дому.

В 2018 году все ППЭ Псковской области перешли на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях с зашифрованных электронных носителей. При этом в ППЭ будут печататься не только контрольные измерительные материалы (КИМ), а полный комплект материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократит возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать комплектов в аудитории из 15 человек занимает 10–12 минут. Эта технология успешно зарекомендовала себя во время досрочного периода ЕГЭ-2018.

Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам комитета по образованию Псковской области по телефону «горячей линии» 8 (8112) 29-99-51.

Обо всех нарушениях на ЕГЭ необходимо сообщать по телефону «линии доверия»: 8 (8112) 29-99-51.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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