Общество

Кафе «Вкус и Цвет» приглашает на бургерную вечеринку

20 марта с 20:00 до 23:00 в кафе «Вкус и Цвет» на Октябрьском, 20 пройдет бургерная вечеринка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в кафе, сегодня вечером можно будет насладиться авторскими бургерами в ассортименте со скидкой до 50%. Каждый найдет для себя свой бургер, проведет время в приятной компании и послушает новый музыкальный сет от DJ Infest. С друзьями и близкими приходить выгодней, от количества заказанных бургеров за стол и зависит размер скидки. Стоит забронировать стол по телефону 66-35-39.

Встречаемся сегодня в 20:00 на Октябрьском, 20 (2 этаж) в кафе «Вкус и Цвет».