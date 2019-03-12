Общество

В Псковской области намерены усовершенствовать механизм ротации госслужащих

Новые положения, касающиеся ротации государственных гражданских служащих Псковской области, могут появиться в региональном законодательстве. Документ, предлагающий закрепить новые нормы в законе «О государственной гражданской службе Псковской области», внесен в Собрание депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, разработчик законопроекта - управление государственной службы и кадров администрации Псковской области.

При назначении гражданского служащего в порядке ротации на иную должность гражданской службы предполагается учитывать уровень его квалификации, специальность, направление подготовки, стаж гражданской службы или работы по специальности. Законопроектом устанавливается ограничение в отношении должности, на которую может быть назначен гражданский служащий в порядке ротации - его должностной оклад не может быть ниже оклада по ранее замещаемой им должности.

Изменяется порядок прекращения служебного контракта с гражданским служащим, назначенным на должность в порядке ротации - гражданского служащего должны предупредить об этом не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта, а не за три, как сейчас.

Кроме того, конкретизируются причины, по которым гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации.

Вносимые законопроектом изменения не потребуют дополнительного финансирования из средств областного бюджета.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О государственной гражданской службе Псковской области» будет рассмотрен депутатским корпусом на мартовской сессии.