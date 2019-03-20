Общество

В Дедовичском районе на двух предприятиях созданы первичные профсоюзные организации

В Дедовичском районе в ООО УК «КГВ-Строй» и ООО «Амулет» состоялись собрания трудовых коллективов по вопросу создания первичных профсоюзных организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофе, участники собрания были ознакомлены с программами санаторно-курортного оздоровления членов профсоюзов, с информацией о специальной оценке условий труда, услугах гидрохимической лаборатории областного профсоюзного объединения и работе, проводимой по заключению регионального отраслевого соглашения.

По итогам собрания коллективы предприятий приняли решение создать первичные профсоюзные организации, которые встали на централизованный учет в псковскую областную общественную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Председателем профсоюзной организации ООО «Амулет» избрана Юлия Тимофеева, ООО УК «КГВ-Строй» — Татьяна Баталина. Также были избраны профсоюзные комитеты.

«На ближайший период перед нами стоит задача увеличение численности первичных организаций, работа в рамках коллективно-договорной кампании, развитие социального партнерства, проведение совместных обучающих семинаров для профсоюзного актива при участии областной организации. Отдельно отмечу, что у нас есть поддержка социальных партнеров в лице профильных комитетов администрации Псковской области и главы Дедовичского района. Сегодня у нас единая задача сделать, так чтобы работающий человек получал достойную заработную плату, был социально защищен, имел возможность полноценно отдыхать и культурно развиваться», — отметил Игорь Иванов.