Общество

Великолукской транспортной прокуратурой выявлены нарушения в ООО «Псковдорсервис»

Великолукской транспортной прокуратурой в буфете ООО «Псковдорсервис», расположенном на железнодорожном вокзале станции Новосокольники, проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что в буфете реализуется книгопечатная продукция, однако своевременное обновление федерального списка экстремистских материалов и сверка поступающей печатной продукции с этим списком не осуществляется.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой директору ООО «Псковдорсервис» внесено представление.