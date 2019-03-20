Общество

На улице Балтийской в Пскове пройдут учения аварийно-спасательных подразделений «Газпрома»

21 марта по улице Балтийской в Пскове пройдут учения аварийно-спасательных подразделений АО «Газпром газораспределение Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», сотрудники газовой службы отработают навыки действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также навыки оказания помощи пострадавшим. Место проведения работ будет огорожено, возможно будет частично ограничен проезд автотранспорта.

В связи с проведением данного мероприятия газовики обращаются с просьбой к жителям микрорайона сохранять спокойствие и не создавать панику.