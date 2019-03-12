Общество

В Псковской области организацию оштрафовали из-за смерти сотрудника

Государственная трудовая инспекция по Псковской области оштрафовала сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Дружба» из-за смертельного несчастного случая, который произошел с одним из работников СПК. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе расследования установлено, что в организации не создана система управления охраной труда, отсутствует «Положение о системе управления охраной труда» и не назначены ответственные лица.

Также трудовая инспекция оштрафовала организацию «Техгаз». В результате плановой проверки установлено, что более двух лет подряд работнику компании не предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск. Работодателю назначено административное наказание согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.