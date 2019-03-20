Общество

В Псковской области проходит всероссийская акция «Дни Росгвардии»

Накануне дня войск национальной гвардии Российской Федерации, в рамках патриотической акции «Дни Росгвардии», в псковском ОМОН прошел «Урок мужества».

В спецподразделение посетили десятиклассники многопрофильного правового лицея №8 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Знакомство с отрядом началось с краткого экскурса в историю создания подразделения. Ребятам рассказали об основных этапах становления отряда и об изменениях, произошедших в ходе формирования Росгвардии. Ребята с интересом слушали омоновцев и задали много вопросов, на которые получили точные и развернутые ответы.

Учащимся показали образцы вооружения и специальных средств. Все желающие могли примерить «броню» и сфотографироваться с оружием.

В год 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, сотрудники спецподразделения подробно рассказали об автомате Калашникова и о его модификациях.

В завершение встречи школьники поблагодарили росгвардейцев за познавательную и интересную встречу.