Общество

Более 36 млн рублей необходимо на работы по укреплению берегов реки Великой вблизи двух псковских монастырей

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили выполнение задач по укреплению берегов реки Великой вблизи двух псковских монастырей - Спасо-Преображенского Мирожского и Снетогорского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, рабочая встреча состоялась в понедельник, 18 марта, в Москве.

Глава Псковской области проинформировал, что оба монастырских комплекса имеют большую историко-культурную ценность благодаря сохранившимся уникальным фрескам 12 и 14 веков. Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость продолжения мероприятий по спасению древних памятников архитектуры. В частности, в обоих случаях требуется провести берегоукрепительные работы.

По предварительным расчетам, на проектно-изыскательские работы по берегоукрепительным мероприятиям вблизи двух объектов культурного наследия необходимо более 36 млн рублей. Выполнение этих объемов за счет регионального бюджета не представляется возможным. В связи с этим глава региона обратился к министру с просьбой рассмотреть вопрос о включении указанных мероприятий в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» на 2019 год.

Дмитрий Кобылкин поручил ответственным сотрудникам Минприроды России проработать данный вопрос. В свою очередь, губернатор гарантировал исполнение обязательств администрации области по подготовке проектной документации в кратчайшие сроки.

В ходе встречи Дмитрий Кобылкин и Михаил Ведерников также рассмотрели вопросы, касающиеся финансирования мероприятий по вывозу из Псковской области устаревших пестицидов и их уничтожению.

Кроме того, в рамках диалога стороны обсудили внесение изменений в положение о национальном парке «Себежский». Речь идет об определении видов разрешенного использования земельных участков в городе Себеже и поселке Сосновый Бор, расположенных в границах нацпарка. По мнению областных властей, изменения позволят обеспечить социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Вопрос будет детально рассмотрен профильным департаментом, сообщает Минприроды РФ.