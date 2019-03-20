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Общество

В последнем наборе школы волонтеров Молодой Ганзы сертификаты получили 56 псковичей

20.03.2019 14:44|ПсковКомментариев: 0

Накануне, 19 марта, в псковском городском молодежном центре прошло финальное тестирование школы волонтеров молодой Ганзы. По его итогам успешно прошли испытание 56 человек. Ребята получили заветные сертификаты, которые для них являются «пропускным билетом» для дальнейшей подготовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре города.

Напомним, псковский городской молодежный центр подготовил три потока волонтеров для помощи в проведении мероприятий молодой Ганзы в рамках 39-х международных Ганзейских дней в Пскове. В общей сложности выпускниками школы стали более ста человек. Учащиеся школы узнали об истории Ганзейского союза и Ганзейском союзе нового времени, изучили основы работы и этикета сопровождающего иностранной делегации – групповода, базовые диалоги на английском и немецком языках для общения с иностранными делегатами, истории и достопримечательности Пскова и Псковской области, организацию и проведении молодежных мероприятий от «А» до «Я», а также прошли тренинг на командообразование.

В апреле все три выпуска будут вновь собраны в молодежном центре. Все они будут разделены на три группы: сопровождение делегатов молодой Ганзы, волонтеры штаба и организаторы мероприятий программы. Последующее обучение каждой группы пойдет в соответствии с теми задачами, которые будут возложены на ребят. Так, волонтеры группы сопровождения больше внимания уделят языковой подготовке и этикету общения с делегациями. Организаторам мероприятий программы предстоит узнать все тонкости проведения каждого пункта программы молодой Ганзы. Волонтеры штаба будут оказывать помощь молодежному центру в части координации действий всех участников в рамках программы.

Теги: #Ганза #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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