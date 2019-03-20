Общество

Михаил Ведерников обсудил в Москве вопросы поддержки потребкооперации в Псковской области

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя совета Центрального союза потребительских обществ РФ Дмитрия Зубова состоялась во вторник, 19 марта, в Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на ней также присутствовали первый заместитель председателя совета Центросоюза РФ Сергей Грицай и председатель Совета псковского облпотребсоюза Николай Тесля.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия региональной власти и потребительской кооперации на местах, а также возможности поддержки системы потребительской кооперации в регионе. В частности, речь шла о компенсации из госбюджета расходов потребительской кооперации на доставку товаров первой необходимости жителям отдаленных и труднодоступных деревень.

Губернатор поднял вопрос о необходимости введения специального режима налогообложения для предприятий потребительской кооперации без установления ограничений по продаже маркированной продукции и в случае отмены системы ЕНВД. В противном случае фискальная нагрузка на организации потребительской кооперации вырастет в разы, и они не смогут в полной мере выполнять свою значимую социальную функцию на селе.

Дмитрий Зубов также пригласил представителей Псковской области принять участие в международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации, который пройдет в сентябре этого года в Калуге. Губернатор ответил, что регион рассмотрит возможность участия в мероприятии, и постарается представить на выставке лучшие продукты, создаваемые на Псковской земле.