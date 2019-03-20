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Олег Брячак: Ульяна Михайлова - это викинг в женском обличье, и война — ее стихия

«Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова - это викинг в женском обличье, и война - ее стихия», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM) руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, комментируя недавние попытки медийной атаки на псковского профсоюзного лидера.

«Могу сказать только, что Ульяна Михайлова - это викинг в женском обличье. Война - это ее стихия, и вот так открыто нападать на нее я бы не стал, - отметил гость студии. - Я хорошо ее знаю. Это действительно умный, расчетливый лидер в облике красивой, симпатичной женщины, но, поверьте мне, там такой стержень!».

Олег Брячак вспомнил, что в предыдущие годы со стороны власти уже предпринимались попытки «сломать» Ульяну Михайлову, но они не увенчались успехом. «Могу ответственно сказать, что такая лобовая атака не всегда и не со всеми эффективна. Есть такие люди, которые не боятся лобовых атак и с удовольствием идут в бой. Ульяна из этой серии», - заключил гость студии.