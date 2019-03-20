Общество

Жителей Псковской области просят сообщать о появлении волков на «горячую линию»

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области проводит мероприятия по поиску и ликвидации волков, осуществляющих выходы в населенные пункты на территории региона. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

В целях скорейшего и успешного завершения этих мероприятий специалисты комитета просят граждан незамедлительно сообщать о появлении диких животных на круглосуточную «горячую линию» по телефону: 8 911-352-56-35.

«В случае обнаружения волков в населенном пункте или при переходе через дорогу, в том числе лесную, просим сразу звонить по телефону „горячей линии“», — обратились эксперты к жителям региона.

Отметим, что добыча волков в Псковской области ведется в связи со случаями нападения хищников на домашних животных, что наносит большой урон хозяйству. По итогам 2017 года в регионе было уничтожено 193 волка. В прошлом году охотники добыли 203 особи. Больше всего волков было уничтожено в Великолукском (23 особи), Стругокрасненском (19) и Псковском (18) районах. По данным на 20 марта в регионе добыто 84 волка. По количеству лидируют Гдовский, Опочецкий и Порховский районы.

Напомним, что за добычу волка, вне зависимости от пола и возраста животного, предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. В 2019 году на эти цели бюджетом Псковской области предусмотрено 2 млн рублей.