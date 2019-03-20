Общество

Сотрудники спецподразделения «Зубр» накололи дров зоозащитной организации «Шанс»

В свободное от служебной деятельности время, сотрудники ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области оказали посильную помощь в колке дров псковской зоозащитной организации «Шанс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Как рассказали сотрудники зоозащитной организации: «На прошлой неделе нам подарили и привезли огромные чурки – спилы деревьев на растопку. Но, чтобы сделать чурки дровами, их нужно было расколоть. Задача просто непосильная: чурки огромные, тяжелые. Спасать хрупких женщин от тяжелого труда приехали сильные и мощные защитники - Отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Буквально за час они перемолотили эту гору в дрова и аккуратно сложили в дровяник».

Работники питомника выразили слова благодарности сотрудникам спецназа за помощь в этом нелегком деле.