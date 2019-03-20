Общество

43-летний мужчина задержан в Гдовском районе при попытке незаметно попасть в Евросоюз

В Гдовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, от бдительных жителей пограничникам поступила информация о том, что в одном из населенных пунктов неизвестный, вызывающий подозрение мужчина пытается узнать у местного населения, как скрытно и незаметно для стражей границы попасть к берегу Чудского озера, а оттуда на территорию сопредельного государства.

В кратчайшие сроки мужчину задержали. Им оказался 43-летний гражданин России, не имеющий при себе документов, удостоверяющих личность. В ходе проверки выяснилось, что в декабре прошлого года мужчина уже задерживался иностранными пограничниками за аналогичное деяние. Тогда он намеревался попасть на территорию Словакии.

Сейчас же конечным пунктом его путешествия значилась Германия, но истинные мотивы своих намерений и стремлений мужчина внятно объяснить не смог.

По результатам проведенных административно-процессуальных действий мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа и предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством за незаконное пересечение государственной границы.