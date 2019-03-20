Общество

Социально ответственных граждан приглашают в «Школу наставника»

ГБУСО ПО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Пскова» совместно с волонтерами АНО «Служба психологической помощи населению "Дорога жизни"» приглашает социально ответственных граждан в «Школу наставника».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы данного проекта, третий год в Центре ведется подготовка приемных родителей. Сотрудники, обучающие кандидатов, столкнулись с тем, что у будущих приемных родителей, не имеющих детей, зачастую отсутствует опыт взаимодействия с детьми вообще, либо их опыт касается относительно благополучных детей, не имеющих травматических переживаний. Занятия в Школе принимающих родителей не могут заменить реального опыта общения с детьми. Впоследствии нехватка такого опыта может привести к тому, что сложившиеся нереалистичные представления и завышенные ожидания приемных родителей не выдержат проверки реальностью.

Дети, имеющие травматический опыт, могут иметь многочисленные проблемы поведения. Зачастую приемные родители, не сталкивавшиеся с этим ранее, не понимающие причин такого поведения, или имеющие лишь умозрительное представление о них, не могут эффективно справиться с возникающими проблемами, что приводит к возвратам детей в учреждение. Так, в Центре помощи детям Пскова 15 % воспитанников оказались в учреждении в результате возврата из приемных семей. Всего в 2017 году в России 4757 детей вернулись из приемных семей в детские дома, из них 3134 ребенка – по инициативе родителей.

Успешные меры профилактики возвратов детей должны реализовываться не только на этапе сопровождения принимающих семей, но и на этапе подготовки кандидатов в принимающие родители и по возможности включать мероприятия, проводимые совместно с детьми, проживающими в учреждении.

Актуальность проекта «Школа наставника» обусловлена также потребностями самих детей, оставшихся без попечения родителей. Травматический опыт прошлого, связанный с пренебрежением их нуждами, жестоким обращением, в случае возврата из приемной семьи возможной вторичной травматизацией, проживание в учреждении и отсутствие полноценного опыта семейной жизни делает их уязвимыми и незащищенными в будущей взрослой жизни. Негативный жизненный опыт, отсутствие поддержки со стороны родных, ретравматизация вследствие возврата из приемной семьи, проживание в учреждении — все это факторы, существенно затрудняющие адаптацию и препятствующие дальнейшей полноценной социализации детей, оставшихся без попечения родителей.

Возможные негативные последствия сочетания этих факторов обширны и наступают незамедлительно либо по выпуску из учреждения, либо по достижению совершеннолетия. Вероятность и скорость их достижения напрямую зависит от того, есть ли у детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждении, значимые авторитетные взрослые, с которыми сформированы отношения привязанности, регулярно участвующие в их жизни, а также от их собственных внутренних ресурсов и психологического благополучия, что для детей, имеющих опыт утраты родной и приемной семьи, проживающих или проживавших в учреждении — редкость. Среди отрицательных последствий отсутствия помощи вхождения во взрослую жизнь - нежелание учиться и получать профессию, безразличное, пассивное отношение к своей дальнейшей судьбе, нежелание работать, злоупотребление психоактивными веществами, вовлечение в криминальные сообщества и совершение противоправных действий, суицидальные поступки, вторичное сиротство.

Для реализации этих двух задач – практической подготовки кандидатов в принимающие родители и участии в жизни детей взрослых, заинтересованных лично в каждом из них и способных оказать помощь и поддержку при вхождении во взрослую жизнь – посвящен проект «Школа наставника».

Цель проекта - индивидуальное сопровождение воспитанников и выпускников Центра помощи детям (Псковский детский дом), помощь им в социальной адаптации, подготовке и вступлению в самостоятельную жизнь, формировании ответственного поведения, уверенности и эмоционального благополучия. Проект предполагает появление в жизни воспитанника учреждения значимого взрослого – старшего друга, который будет искренне интересоваться его жизнью и поддерживать его.

Целевая аудитория проекта – социально ответственные граждане, желающие принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, кандидаты в приемные родители, проходящие обучение для приобретения практического опыта для того, чтобы помочь ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в профессиональном самоопределении и социально-бытовом ориентировании по выпуску из учреждения, способствовать его психологическому комфорту и ответственному поведению, формировать отношения привязанности для повышения уверенности и эмоционального благополучия.

В 2018 году мероприятия проекта «Школа наставника» включали психологический тренинг общения воспитанников Центра и наставников, два кулинарных поединка, проведенных в постинтернатном отделении «Лесной дом» совместными усилиями наставников, воспитателей, детей и выпускников, индивидуальные и групповые психологические консультации наставников и детей. Проведенные мероприятия показали свою эффективность и практическую пользу в плане реализации поставленных задач, как для наставников, так и для воспитанников Центра помощи детям. Наставники приобрели опыт общения с детьми и обучили их практическим навыкам по планированию расходов на приготовление блюда, расчету необходимого объема продуктов, выбору и приобретению оптимальных наименований в пределах бюджета, поиску рецептов выбранного блюда, составлению списка необходимых покупок, приготовлению блюда, сервировке стола. Для детей, проживающих в учреждении очень важно развивать подобное «бытовое ориентирование», так как условия их жизни предполагают что завтраки, обеды и ужины появляются без их непосредственного участия сами по себе и без их выбора, и они таким образом не учатся ни следовать потребностям своего организма в плане выбора блюд, ни готовить то, что хочется.

Авторы проекта «Школа наставника» отмечают готовность и интерес детей к подобного рода взаимодействию. Общение в тренинге и кулинарных поединках с наставниками принесло детям массу положительных эмоций, способствуя возникновению новых привязанностей не только с привычными им воспитателями и сотрудниками, но и со взрослыми вне Центра и школы. Не все дети, проживающие в учреждении, имеют родственников, которые регулярно участвуют в их жизни, поэтому очень важно, чтобы такие люди были, чтобы ребенком кто-то интересовался, спрашивал, как дела, как настроение, кто посветил бы тебе свое время и внимание, научил чему-то полезному для будущей жизни.

Наиболее предпочтительной формой наставничества является долгосрочное участие в проекте, предполагающее регулярное общение наставника и ребенка минимум в течение года, подбор пар «ребенок-наставник», психологическое сопровождение работы пары, совместные мероприятия. К участию в проекте «Школа наставника» приглашаются кандидаты в принимающие родители, прошедшие или желающие пройти обучение в Школе принимающих родителей в Центре помощи детям Пскова, имеющие желание, жизненный опыт и готовые им поделиться. Для наставников, прошедших обучение в школе принимающих родителей, предусмотрено регулярное профессиональное психологическое сопровождение (индивидуальные и групповые консультации), психодиагностическое обследование.

Участие в проекте – это возможность помочь конкретному ребенку в конкретных делах. Кроме того, Школа наставника предоставляет кандидатам возможность получить практические навыки общения с детьми и подростками, лучше понять внутренний мир ребенка, реализовать себя и свои способности, проявить социальную ответственность и воплотить ее на практике, расширить жизненные горизонты, получить новый опыт.