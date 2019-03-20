Общество

Расходы на отслеживание фейковых новостей будут гораздо больше, чем эффект от них - Дмитрий Шахов

В России отсутствует устойчивая судебная практика в вопросах о фейковых новостях и защите госсимволов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Зомбируя общественное мнение, можно призывать к чему угодно. Российским властям нужно находить способы противодействия недостоверной информации», - заявил Дмитрий Шахов. По мнению уполномоченного по правам человека, расходы на отслеживание фейковых новостей будут гораздо больше, чем эффект от данных мероприятий.

Что касается защиты госсимволов, псковский омбудсмен пояснил, что символы государства в любой стране находятся под защитой закона, они священны и неприкосновенны: «Никто не позволит на улице сжигать флаг какого-либо государства, топтать его, рисовать карикатуры».

В ходе беседы омбудсмен подчеркнул, что искаженные названия государственных органов недопустимы: «Учитывая, что органы государственной власти избираются народом, как бы люди были не согласны с решениями этих органов,нужно уважать то, что они избраны гражданами страны. Искаженные названия госорганов недопустимы. Можно критиковать решения, депутатов, которые принимают решения, но все должно быть в рамках дозволенного и в приличной форме. Не нужно опускаться до оскорблений».

«Я считаю, что суды будут подходить очень осторожно к вопросам по поводу фейковых новостей и защите госсимволов, так как в России отсутствует судебная практика по данным вопросам», - пояснил Дмитрий Шахов.