Общество

Недобросовестные поставщики не смогут жаловаться на конкурентов в сфере госзакупок

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который регламентирует проведение госзакупок у единого поставщика и устанавливает полномочия властей при проведении проверок торгов. Как поясняет портал Право.ру, согласно принятому законопроекту, проводить проверки в сфере закупок смогут по заявлению гражданина или юрлица о нарушении. Но поставщики, включенные в список недобросовестных, жаловаться не смогут.

«Недобросовестный подрядчик, который включен в реестр недобросовестных подрядчиков, не сможет подавать жалобы на других участников конкурса. Мне кажется, это важная поправка, который сделает федеральный закон лучше», - сказал докладчик член комитета Госдумы по контролю и регламенту Александр Авдеев.

Также в законопроекте прописано, что правительство будет устанавливать единый порядок процедур контроля в области госзакупок и показатели, по которым будут оценивать эффективность деятельности органов, контролирующих эту сферу на местах.

Отметим, что в марте текущего года Высшая школа экономики подготовила доклад о госзакупках в 2018 году. Эксперты сделали неутешительный вывод: уровень конкуренции падает, а информации в открытом доступе становится все меньше.