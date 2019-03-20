Общество

Пенсионеры Псковской области прошли «Игровую терапию» в Великих Луках

Зональные интерактивные состязания «Игровая терапия» состоялись в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», спортивное мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Старшее поколение» и реализации программы «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80+».

В соревнованиях приняли участие команды из Великих Лук, Опочки, Пустошки, Новосокольников, Невеля и Великолукского района. В состав каждой из них вошли 7 пенсионеров. Все они творчески подошли к выполнению предложенных заданий.

В ходе состязания «Лук нерепчатый» были определены самые меткие в стрельбе по мишени. На этапе «Новая высота» оценивались навыки командной работы. «Солнечный круг» выявил лучшего стратега. Умение работать в команде и смекалку пожилые люди смогли показать и во время интеллектуальных конкурсов, расшифровывая ребусы и анаграммы.

В итоге одной из лучших была признана команда хозяев соревнований под названием «Оптимисты». Также среди лидеров оказались команды «Позитив» из Опочецкого района и «Надежда» из Пустошкинского района.

После церемонии награждения для сторонников здорового образа жизни был проведен мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. Активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 - 2022 годы.