Общество

Олег Брячак о вредных законопроектах, реформе ТКО и устойчивости к лобовой атаке

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 19 марта. Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним актуальные темы жизни Пскова и региона, его депутатскую деятельность и планы псковских справедливороссов на грядущий избирательный цикл.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович, давайте скажем буквально пару слов по темам федеральной повестки. Вчера президент подписал так называемые «законы Клишаса». Было и так понятно, что их примут, подпишут. Один из них - это закон о фейковых новостях и второй - закон о неуважении к власти, в основном он касается неуважения к власти в интернете. Каково ваше отношение к этим законам?

Олег Брячак: Конечно же, у меня крайне негативное отношение к этим законам, и не только. Вообще в последнее время Госдума штампует односторонние законы. Они идут в пользу власти и никак не в пользу населения. Хотя казалось бы должно быть наоборот. Их выбирал народ и они должны преследовать его интересы. Но где здесь интересы народа, мне сказать сложно. То, что нельзя критиковать власть — совершенно бессовестный законопроект и, на мой взгляд, вредный. Давайте возьмем нашего губернатора, который говорит, что, если критика конструктивная, и кто-то обоснованно критикует те или иные действия власти или законопроекты, это идет на пользу. Представьте себе, эти люди, которые восседают в Госдуме, которые получают огромные, по нашим меркам, зарплаты, находятся на полном обеспечении государства — санитарно-курортное лечение, командировки, солидные отпуска с серьезными отпускными денежками, уже оторвались от реальной жизни, уже не находятся на земле и не живут проблемами, которыми живем мы с вами, Константин. Их дети не ходят в наши школы, в наши больницы, куда ходим мы, не ходят по грязи каждый день, как мы. И если с мест не будет сигналов, критических заявлений, эта оторванность только усилится, и люди будут жить в своем воздушном пузыре, который, не дай бог, лопнет.

Константин Калиниченко: А все пузыри, обычно, лопаются, к сожалению.

Олег Брячак: И этот пузырь будет еще в розовый цвет окрашен, и все им будет казаться замечательно. Потому что у них все хорошо, их никто не критикует. А раз нет проблемы, зачем ее решать. А кто осмелится о проблемах докладывать?

Константин Калиниченко: Получается, что любую конструктивную критику теперь можно будет преподнести как неуважение к власти.

Олег Брячак: Да, под этот закон сегодня можно подтянуть любого. И, вы знаете, если дурака перестанут называть дураком, он от этого умным не станет. А вот конструктивная критика сегодня необходима. Мы не имеем права замалчивать проблемы, мы обязаны остро ставить вопросы, писать не только в СМИ, письма тому же президенту, премьер-министрам, профильным депутатам Госдумы, градоначальникам и так далее. Наша гражданская позиция должна быть активной. В рамках закона проявлять активность - только так мы можем донести до чиновников, сидящих в мягких креслах, как живут люди на самом деле. Поэтому еще раз: моя оценка данных законопроектов крайне негативная. Они вредны для населения.

Константин Калиниченко: Хорошо. Олег Михайлович, на этой ноте проявления активности давайте перейдем к региональной политической повестке, тем более в ней, в кои-то веки, происходит много интересного. Давайте начнем с самой резонансной темы последних недель – строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино. Неравнодушных к этой теме нет. Все поделились на сторонников и противников, кто-то в раздумьях. Вы к какой группе примыкаете — вы за строительство завода, против или в раздумьях?

Олег Брячак: Могу сказать однозначно: мы видим большой общественный резонанс, я бы даже сказал, небывалый резонанс по поводу строительства этого завода. Но объективной информации, к сожалению, мы не обладаем. И этот общественный резонанс строится на каких-то обрывках из интернета, каких-то слухах, предположениях и так далее. Ответственно заявляю свою позицию. Я - депутат городской Думы, меня выбирали псковичи, я председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» и ответственен за все эти процессы. И если псковичи против этого завода, то я тоже против.

Мое мнение как депутата должно совпадать с настроениями граждан. Один — понятно. Люди бывают разные. Иногда приходит — «хочу пенсию в 50 тысяч». Я говорю: «я с вами согласен, что вы должны получить 50, но не могу это решать». Но когда по таким резонансным вопросам получается массовое мнение, по которому мы видим все настроение, конечно же, я с псковичами. Конечно же, я буду отстаивать их интересы и всячески эту тему держать на контроле. Сегодня я вижу следующий вариант развития событий. Администрация должна незамедлительно рассказать псковичам все об этом проекте. Все — понимаете? И самое главное, на что должна сейчас администрация должна делать упор (кстати, губернатор об этом тоже заявлял) - это экологическая экспертиза данного проекта. Но в состав экспертов, которые ее будут проводить, должны входить люди, которым псковичи будут реально доверять. Сегодня я таких экспертов не вижу. Сегодня я не знаю, кто из авторитетных лидеров, экспертов и простых граждан войдет в эту рабочую группу.

Константин Калиниченко: Как бы вы отнеслись, если бы туда вошел лидер движения «Свободный берег», Игорь Батов?

Олег Брячак: Положительно. Вы как раз очень хорошо сейчас подметили насчет общественных деятелей. Рабочая группа должна состоять из разных представителей нашего общества. Необязательно туда должны водить прямо специалисты - ученые, химики и так далее. Туда обязательно должны входить простые граждане и лидеры общественного мнения. Такие как, допустим, лидеры партий, общественных объединений, просто уважаемые псковичи — учителя, писатели, просто рабочий...

Константин Калиниченко: То есть люди, которые здесь живут и которые думают, как будут жить дальше.

Олег Брячак: Думаю, что для нас для всех будет важно, если в эту рабочую группу войдут представители со стороны Эстонии. Вот тогда, уважаемый Константин, вопросов останется совсем мало. Потому что сегодня бытует мнение, что различные экологи и всякие эксперты — это люди, которых можно заинтересовать каким-то образом, и экспертиза может получиться в интересах какой-то из сторон, а потом начаться какие-то чудеса, и эти эксперты где-то растворятся, а завод уже будет построен. А доверие европейским экспертным институтам, конечно же, гораздо больше. Мы все прекрасно понимаем, что их заинтересовать на территории страны не получится. Расстояние потенциальной строительной площадки завода до города Пскова — 8 км, но до границы с Эстонией — более 40 км. Это тоже не так много, и я думаю, что если мы предложим прислать оттуда специалистов, и такая мощная рабочая группа бы получилась, вот тогда бы накал страстей спал бы. А может быть и нет. Может, что-то бы увидели, но по крайней мере мы б уже обладал информацией. А мы живем в вакууме... Единственный выход — это придание широкого общественного резонанса именно экологической экспертизе с привлечением европейских экологов и доведение этой информации до каждого гражданина, который, так или иначе, заинтересован в этом — до тех, кто проживает на территории Псковского, Печорского, Палкинского районов, на территории города Пскова. Чтоб все знали,что это такое. И когда у человека будет на руках конкретика, когда там будут подписи европейски экспертов и уже шаг вправо или влево будет не сделать, вот тогда это будет уже серьезный конструктивный разговор.

Константин Калиниченко: Давайте еще одун тему затронем, которая не менее резонансна. Это работа регионального оператора по обращению с ТКО. Реформа стартовала с 1 января, 2,5 месяца назад и, очевидно, что-то пока не работает. Как вам видится вся эта ситуация? Региональный оператор у нас плохой попался или, может, сама реформа непродуманная и несвоевременная?

Олег Брячак: Эта проблема крайне заботит сегодня наше население, и не только в Псковской области, но и по всей стране. Приведу пример Архангельской области. На той неделе была видеоконференция со всеми партийными отделениями «Справедливой России», мы как раз обсуждали эту мусорную реформу, и я был шокирован, когда узнал, что происходит в Архангельской области. Иногда надо посмотреть по сторонам, чтобы сравнить, хорошо мы здесь живем или плохо. Представьте себе, в день туда везут 20 железнодорожных вагонов мусора из Москвы. В день 20 вагонов. То есть туда тоже зашел некий регоператор, который предложил замечательную экологическую программу. В итоге был взят в аренду огромный лесной массив — где-то поля, где-то леса, и туда тупо начали свозить московский мусор.

Константин Калиниченко: Это то, что у них называется экотехнопарк, по-моему...

Олег Брячак: И когда председатель Архангельского отделения партии когда все это рассказывал, у меня волосы просто дыбом встали. Я не смог даже представить себе, чтобы на территории Псковской области кто-либо такое допустил. Лично я бы вышел, лег под бульдозер и не дал бы это сделать.

Константин Калиниченко: Кстати, говорят, что в Архангельской области уже была подобная ситуация с бульдозерами.

Олег Брячак: Ехала какая-то спецтехника с ковшом, человек зашел в какую-то постройку, и экскаваторщик эту постройку снес, зная, что там человек внутри, и человека там придавило. Это абсолютный беспредел там творится.

Константин Калиниченко: У нас все еще не так страшно.

Олег Брячак: Поверьте мне. Депутаты областного Собрания тоже озабочены этим вопросом, и на прошедшей сессии парламентский час был посвящен именно этой проблеме. Разговор был как раз о регоператоре, о том, как идет реформа. И я для себя сделал вывод: здесь просто одно на другое наложилась. Во-первых, это реформа новая для всей страны, регоператор новый для нашего региона. И оно, мне кажется, еще не устаканилось, не устоялось. Единственно, что я хотел бы пожелать, если этот регоператор меня слышит, - немножко повернуться лицом к людям. Дело в том, что намечается весенний месячник, и если они не пойдут навстречу, чтоб можно было бесплатно утилизировать собранный гражданами мусор, это их не украсит. Должна быть социальная составляющая. Пусть она будет небольшая, пусть они какой-то шажок навстречу людям сделают. Ну а то, что происходит именно конкретно с «Экопромом», эта ситуация еще подогревается и предыдущими товарищами, которые убирали мусор.

Константин Калиниченко: Ситуация сложная, неоднозначная складывается, но главное, чтоб не пострадали жители, чтоб уборка в Пскове и окрестностях продолжалась хотя бы как раньше, чтоб не было новых проблем в придачу к старым.

Олег Брячак: Мы тоже на месте-то не сидим, не просто тут воздух сотрясаем. Со стороны центра защиты прав граждан ср тоже проделана определенная работа. Мы прекрасно видим, что с 1 января при переходе от ТБО к ТКО тариф вырос в 3,5 раза. Так вот мы написали запрос в администрацию области с просьбой расшифровать нам, из чего складывается этот тариф. И когда мы получим этот ответ, мы доведем его до наших граждан и, может быть, на основе этого ответа мы пересмотрим сумму, которую платит население за вывоз ТКО. Может, нам удастся ее уменьшить, когда мы получим в руки информацию. Я на это очень надеюсь.

Константин Калиниченко: Может быть, тут я соглашусь. Потому что составляющие тарифа сегодня крайне непрозрачны и непонятны во многом даже специалистам. Непонятно, почему все платят одинаковую сумму, если жители определенных районов логистически должны платить меньше.

Олег Брячак: Давайте возьмем частный сектор. Почему он платит так же, как многоквартирный дом? Дело в том, что жители частного сектора органические отходы практически не выбрасывают: где-то зарывают, как удобрение используют и так далее. Многие держат домашних животных, у кого-то корова. У кого-то лошадь, куры. У меня, опустим, куры дома, и я практически все, что у нас остается из органических отходов, отдаю курам. И почему я должен платить за утилизацию?

Константин Калиниченко: Понятно, что в частном доме структура ТКО совершенно другая, чем для жителей квартиры, у которых пластика и органики гораздо больше. Вопросов на самом деле много. Это тема очень сложная, периодически в этой студии встречаемся с руководителем регоператора, с председателем областного комитета по делам строительства и ЖКХ Сергеем Граховым, и они нас убеждают, что все правильно. Будем ждать, что вам ответят по составляющей тарифа. Олег Михайлович, еще одну тему хотелось бы затронуть. На минувшей неделе случилась медийная атака на лидера псковских профсоюзов Ульяну Михайлову. В чем, на ваш взгляд, причина? Это ответ на жесткую позицию по ряду значимых для власти вопросов или это месседж всем участникам политического процесса: дескать, все, ребята, шаг вправо шаг влево – расстрел и никаких разговоров и переговоров не будет?

Олег Брячак: Давайте так. Я не в курсе дел Ульяны Михайловой, что там у нее происходит с профсоюзным бизнесом. Мне это неведомо, поэтому никак не могу прокомментировать этот вопрос. Могу сказать только, что Ульяна Михайлова — это викинг в таком женском обличье. Война — это ее стихия, и вот так открыто нападать на Ульяну я бы не стал. Я хорошо ее знаю. Это действительно умный, расчетливый лидер в облике красивой, симпатичной женщины, но, поверьте мне, там такой стержень... Ведь Андрей Анатольевич Турчак тоже пытался Ульяну сломать, и даже были попытки завести уголовные дела, и выходили они на руководителя ФНПР.

Константин Калиниченко: Я хорошо помню эту историю, потому что как раз пришел тогда в Минюст работать и в некотором смысле участвовал в процессе.

Олег Брячак: Поэтому могу ответственно сказать, что такая лобовая атака не всегда и не со всеми эффективна. Есть такие люди, которые не боятся лобовых атак и с удовольствием идут в бой. Ульяна из этой серии.

Константин Калиниченко: Вероятно да, соглашусь с вашей трактовкой ситуации. Давайте еще одну «лобовую атаку» попробуем обсудить. Сегодня очевидно, что имеется конфликт между региональной администрацией и главой города — где-то около месяца он тлеет, развивается, и надо полагать, у каждой стороны конфликта своя правда. Вы в данной истории на чьей стороне?

Олег Брячак: Я всегда на стороне правды, на стороне нашего населения. Что мы сегодня видим в нашем городе? То, что сразу в глаза бросается - абсолютно неухоженный, заброшенный и грязный город. Такое впечатление, что только вчера закончилась война. По дорогам ни проехать, ни пройти, а скоро мы опять увидим пылевые бури.

Константин Калиниченко: Из года в год одно и то же.

Олег Брячак: Мы видим, что не ведется нормальная претензионная работа с подрядчиками, которые этот город должны качественно убирать, потому что город (я же депутат, я все это вижу) регулярно и вовремя платит им за это деньги.

Константин Калиниченко: Но есть точка зрения, что убирают в рамках контрактов - что в них прописано, столько и убирается.

Олег Брячак: Это полное вранье, потому что контракты мы все читали, парламентский час в гордуме на эту тему тоже был. Как и обещал, я написал в прокуратуру письмо и попросил разобраться с тем, куда расходуются деньги, которые город платит за уборку. Город заплатил, и я хочу знать, потрачены ли эти деньги на уборку города или нет. Вот и все. Из-за плохой уборки грязь забила ливнестоки, и городу придется тратить огромные деньги, чтоб их в порядок привести, потому что любой сильный дождь — и город утонет.

Константин Калиниченко: Эта история повторяется из года в год.

Олег Брячак: Этого не должно быть. Мы платим деньги, подрядчики не выполняют свои обязанности, мы дышим пылью и всей этой гадостью, и город еще потом должен тратить деньги, чтоб исправить их работу Это не нормально.

Константин Калиниченко: Согласен, эта проблема актуальна, и к ней имеет смысл периодически возвращаться. Немного хотелось бы поговорить о региональной политике. Олег Михайлович, в этом году у нас пройдет целый ряд избирательных кампаний, в которых прежде «Справедливая Россия» была весьма успешна. Прежде всего, муниципальные выборы, выборы 6 глав районов, довыборы по 13-му округу в Псковскую гордуму. Как «Справедливая Россия» планирует в них участвовать?

Олег Брячак: Скажу открыто: сегодня у нас есть команда от Сергея Михайловича Миронова принимать участие во всех выборных кампаниях, где бы они ни проходили и какого бы масштаба они ни были - областные, волостные... Во всех кампаниях мы будем участвовать. Вопрос - в какой мере. Что касается районов, еще раз хочу сказать, что с учетом опыта, когда мы с серьезным отрывом выиграли выборы в трех районах области — Пушкиногорском, Новоржевском и Гдовском - буквально через короткий промежуток времени эти главы перешли в «Единую Россию». Поэтому получается абсолютно бессмысленная инвестиция, которая еще и бьет по репутации нашей партии. Если я приезжаю в район, за какого-то человека говорю, что «он достоин, ему можно верить, давайте его выберем и хорошо заживем», люди, зная меня, голосуют за этого человека, он побеждает, а потом ведет себя вот так неправильно и подрывает доверие к партии.

Константин Калиниченко: Конечно, люди голосовали не для того, чтобы люди перешли в другую партию.

Олег Брячак: Абсолютно так. Поэтому мы несильно будем упираться. Возможно, какой-то район и возьмем. Понятно, что на все районы у нас ресурса вряд ли хватит. Людской ресурс есть — все-таки в партии по Псковской области состоит 5 тыс официальных членов.

Константин Калиниченко: То есть численность партии в Псковской области достаточно стабильна.

Олег Брячак: Да, пока у нас таких задач наращивать численность нет. Люди приходят, записываются, мы их принимаем, но особой работы здесь пока не ведем.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович, еще год назад появилась информация о возможном объединении «Справедливой России», «Родины» и «Партии пенсионеров». Сейчас какое-то затишье на эту тему, но время от времени об этом продолжают говорить. В каком состоянии сегодня вопрос? Идет ли процесс объединения?

Олег Брячак: На сегодняшний день «Справедливой России» на федеральном уровне происходят интересные процессы, нашу партию начинают серьезно накачивать ресурсами. Туда приходят спонсоры (не хочу называть сейчас их имена, но это крайне серьезные люди на федеральном уровне), которые «Справедливую Россию» поддерживают. То, что будет объединение с «Родиной» и еще рядом таких партий поменьше, - вопрос уже решенный, и он скорее всего произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем партийную конференцию в апреле, очень хочу туда съездить и опросил Сергея Михайловича Миронова написать в Следственное управление бумагу, чтобы меня туда отпустили, потому что я нахожусь под подпиской о невыезде.

Константин Калиниченко: Для политика в принципе это нормальная ситуация.

Олег Брячак: В нашей стране получается уже да. Понимаете, чем хорошо уголовное дело? (Сразу хочу об этом рассказать для тех, на кого его заведут в ближайшее время). В отношении меня было возбуждено дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сегодня следствие официально доказало, что я невиновен, и у меня есть эта бумага. Это же здорово, когда твой бизнес перевернули весь, «копнули» 10 лет назад и доказали, что Брячак невиновен по мошенничеству! Здорово? Здорово! Поэтому кто бы не что ни сказал, я просто постановление следователя покажу и все. Так вот на партийной конференции в апреле мы как раз-таки все и узнаем - какие перспективы у нашей партии.

Константин Калиниченко: Если это объединение произойдет, будете претендовать на пост регионального руководителя новой партии?

Олег Брячак: А я претендовать не буду. Я им так и останусь.