Общество

Дело в отношении Светланы Прокопьевой возбуждено по новой статье, практики в России недостаточно - Дмитрий Шахов

Дело Светланы Прокопьевой - первое в России в отношении журналиста, который на официальном канале высказал резкую позицию в отношении резонансных событий. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове озвучил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Омбудсмен подчеркнул, что уголовное дело в отношении псковской журналистки возбуждено по новой статье, практики в России по данному вопросу недостаточно.

«Нужно уповать на компетентность и высокую квалификацию следователя, который ведет дело, так как дело неоднозначное, можно сказать, что оно приняло международный оборот, уполномоченные лица по правам человека обращались к федеральному омбудсмену, чтобы он взял под контроль и прокомментировал события с Прокопьевой», - сообщил в прямом эфире Дмитрий Шахов.

В настоящий момент следователи изучают материалы дела, проводят необходимые экспертизы.

Псковский омбудсмен отметил, что немаловажную роль сыграет профессиональность адвокатов, оказывающих юридическую помощь журналистке. Также важный момент заключается в том, чтобы слова и суждения Светланы Прокопьевой были расценены верно лингвистами и другими профессионалами с точки зрения наличия в них противозаконных высказываний.