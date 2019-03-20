Общество

Как организовано питание детей в школах Пскова, родители разобрались лично

Слишком много сладкого за день получают дети в школьной столовой в рамках комплексного обеда, в буфете продаются нежелательные пирожные со сливками, а в вендинговых (торговых) автоматах вообще реализуются запрещенные луковые кольца и протеиновые батончики с арахисом и сухофруктами, которые могут вызвать аллергию - к таким выводам пришли участники «родительской экспертизы», проведенной в образовательных учреждениях Пскова 20 марта.

«Родительский рейд» в школах Пскова стартовал одновременно в 11:00 и продлился ровно час. Во всех учебных заведениях были организованы группы из 4-6 родителей учащихся, которые проверили организацию питания детей. Мероприятие проводилось в рамках партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», региональным координатором которого является заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель главы города Пскова Елена Полонская. Она лично приняла участие в проверке нескольких учебных заведений вместе с родителями, так как сама является мамой школьников.

Проверка прошла по нескольким направлениям питания школьников: буфет, школьная столовая и вендинговые автоматы. Разобраться старались в том, какие продукты реализуются, в общем ли доступе находится меню на две недели, а также проверяли наличие умывальников, одноразовых полотенец и даже оценивали продолжительность перемен, на которых осуществляется питание школьников.

В школьной столовой, прежде всего, оценивали состояние пищеблока в целом и разбирались с меню. Как отметила Елена Полонская, сейчас остро стоит вопрос с питанием детей из малообеспеченных семей. Дело в том, что одинаковым «экспресс-завтраком», попросту говоря булочкой с чаем, кормят всех детей за счет федерального и регионального бюджетов. На завтрак каждого ребенка государство выделяет 19 рублей 50 копеек. А вот с обедом дела обстоят по-другому. Детей из малообеспеченных семей кормят за счет бюджета, а остальные дети сдают деньги на обеды. Проблема заключается в том, что обеды отличаются, и получается, что у тех, кто сдает деньги, одно меню, а у тех, кого кормят за счет государства, - другое.

«Над этим вопросом мы непременно должны работать. Наши дети должны находиться в равных условиях: сидя за одним столом, они должны получать одинаковый комплексный обед, чтобы в нем не было никаких различий. В итоге мы выйдем с большой законотворческой инициативой в плане улучшения качества питания, в том числе индексации субсидий, выделяемых на питание школьников», - заявила заместитель главы города.

Что же касается меню на текущий день, в целом родители остались довольны. Так, например, гороховый суп, плов с курицей и сладкий чай сочли хорошим обедом. А вот суп с рисом, блинчики со сгущенкой и сладкий чай с булочкой показался родителям «перебором». По их мнению, в меню слишком много сладкого. Однако сотрудники столовой уверили, что все нормы соблюдены и меню официально одобрено.

Также «родительский контроль» отметил, что оборудование во многих пищеблоках образовательных учреждений на сегодняшний день нуждается и в текущем, и в капитальном ремонте. Родительская общественность планирует выйти с инициативой в муниципалитеты для создания дополнительной программы по ремонту и оснащению пищеблоков.

Далее проверяющие отправились в буфет. Больше всего вопросов там вызвали реализуемые товары. Среди продаваемых продуктов были обнаружены пирожные со сливками и жевательные конфеты. Согласно правилам, их продажа разрешена, запрещается только реализация кондитерских изделий с масляным кремом и жевательной резинки. Однако, по мнению родителей, продукты, представленные в буфете, схожи с запрещенными, и продавать их все-таки не нужно.

Родителям не понравилось, что эклеры, пусть и со взбитыми сливками, хранятся не в холодильнике. Но буфетчица заявляла, что она достает их только во время школьных перемен, когда приходят дети. По ее словам, сейчас они оказались на витрине только потому, что она не успела их убрать из-за прихода проверяющих. Также сотрудник буфета поспорила с «комиссией», заявив, что жевательные конфеты полностью растворяются во рту и, соответственно, не являются жвачкой.

«Такие спорные моменты стоит раскрывать в СанПиНах, чтобы разночтений не было и индивидуальные предприниматели не могли пользоваться уловками и реализовывать запрещенные продукты. Дети находятся в школе без присмотра и контроля родителей. Когда мы отправляем ребенка в школу, мы должны быть абсолютно уверены, что он находится в безопасности, в том числе употребляет безопасную еду. Я как мама категорически против продажи жевательных конфет с большим содержанием красителей и консервантов. Курс должен быть направлен на то, чтобы в школах продавалась здоровая пища, которая никаким образом не угрожает здоровью наших детей», - отметила Елена Полонская.

По итогам проверки буфета родители решили непременно внести свои предложения по расширению и более конкретному раскрытию перечня и ассортимента разрешенных СанПиНом продуктов. Решили направить запрос в Роспотребнадзор, например, с просьбой разъяснить, что такое жевательная резинка и какие конфеты относятся к этой категории.

Последней точкой для проверки стали вендинговые (торговые) автоматы, в которых дети могут купить шоколадку, какую-то мелочь для перекуса, воду или сок. Родители согласны, что автомат может находиться в школе для организации дополнительного питания школьников, особенно если нет буфета. Однако они обратили особое внимание, что в этих автоматах должен реализовываться только разрешенный перечень продуктов.

Сегодня в автомате были обнаружены батончики с содержанием растительных жиров и пальмового масла. Это те продукты, которые нельзя реализовывать на территории образовательных учреждений. Также там есть шоколад с большим содержанием арахиса, что запрещено из-за того, что арахис является распространенным аллергеном. А со слов детей, еще вчера в автомате можно было купить луковые кольца.

«По показаниям детей мы видим, что индивидуальный предприниматель накануне нашей проверки удалил с автомата луковые кольца, жареные во фритюре. То есть предприниматель знал о том, что он нарушает санитарные нормы и закон. Я считаю, что такие действия должны пресекаться путем расторжения договора на аренду помещения по установке вендинговых автоматов», - заявила Елена Полонская после осмотра.

Из увиденного ассортимента родители сделали вывод, что предприниматель дал Роспотребнадзору очень усеченный список продуктов, а после прохождения всех этапов согласования и получения официального разрешения на установку, он заложил в автомат запрещенные продукты, тем самым нарушив и договорные отношения, и предписание Роспотребнадзора.

Директор одной из школ города отметил, что вендинговые автоматы пользуются популярностью у детей, скорее, из-за интересного процесса пользования ими, а не из-за уникальности продуктов, которые в нем представлены. По его мнению, если бы в автомате находилось только здоровое питание, оно бы все равно пользовалось спросом у детей.

По итогам проверки родители решили выйти с большой законотворческой инициативой в плане улучшения качества питания. А Елена Полонская заявила, что вопрос о вендинговых автоматах и расторжении договоров аренды с недобросовестными предпринимателями будет вынесен ею на сессию Псковской городской Думы в ближайшее время.

«Хочу отметить, что вовлечение родительской общественности является одним из важнейших составляющих конструктивного диалога между семьей и школой. Без этого мы не сможем улучшить, в том числе, и питание, которое должно идти на благо наших детей», - заключила Елена Полонская в конце проверки.

Ксения Кулакова