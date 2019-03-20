Общество

ПЛН-ТВ: Нужен ли нам «пакет Клишаса»?

В России приняли законы, согласно которым будут наказывать за фейковые новости и оскорбление власти. Псковская Лента Новостей решила спросить у псковичей, как они относятся к таким законам и изменят ли они нашу жизнь.