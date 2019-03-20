Общество

Псковский облсовпроф предложил региональному отделению «Единой России» присоединиться к профсоюзным мероприятиям

Псковский областной совет профессиональных союзов направил руководителю исполкома Псковского регионального отделения «Единой России» Андрею Карпову календарный план профсоюзных мероприятий, пригласив партийцев присоединиться к участию в них. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Среди мероприятий, в которых, по мнению профсоюзной стороны, могли бы принять представители «Единой России» — общероссийская неделя охраны труда, которая пройдет с 22 по 28 апреля, первомайские мероприятия, экологический молодежный форум в июне, экологический круглый стол об организации работы регионального оператора по обращению с ТКО, туристический слет РЖД в Порховском районе, а также обучающие семинары и социальные акции.