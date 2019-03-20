Общество

Великолукские осужденные будут изготавливать велостоянки

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных, отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области заключено соглашение с администрацией города Великие Луки на изготовление велостоянок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Результатом взаимодействия учреждения с администрацией города Великие Луки, стало заключение двух договоров на общую сумму 10000 рублей.

Так, в конце февраля 2019 года был подписан договор на изготовление велостоянки на восемь мест с МУП «Спортивно-оздоровительный комплекс «Айсберг» города Великие Луки», на сумму 5000 рублей. В тот же период времени было подписано соглашение на изготовление велостоянки, на восемь мест с МАУ «СШ Экспресс», на сумму 5000 рублей.

Стоит отметить, подобное взаимодействие помогает продвинуть свою продукцию и найти новые заказы для обеспечения трудозанятости осужденных.