Общество

В апреле самолет Псков-Москва будет летать дважды в неделю

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи на рейсы по маршруту Москва - Псков - Москва с 1 по 29 апреля текущего года. В этот период направление будет обслуживаться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на авиаперевозчика.

Вылет из аэропорта «Внуково» российской столицы в Псков будет осуществляться в 12:00, вылет в обратном направлении - в 14:25.

Напомним, по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством авиакомпании с 1 мая полеты из Пскова в Москву и обратно станут ежедневными. Борт будет отправляться из Пскова утром, в 7:00, обратно вылет из Москвы - в 23:00. Минимальный тариф составляет 888 рублей.

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Кроме того, «Азимут» в сезоне «Лето-2019» открывает новое направление Псков - Сочи. С 4 мая вылеты будут осуществляться по субботам, а с 4 июня добавится еще одна частота - по вторникам. Из Пскова самолет будет отправляться по субботам в 19:05, по вторникам - в 19:15, в обратном направлении - по вторникам и субботам в 15:25. Полеты из Пскова в Сочи будут субсидироваться из средств областного бюджета. На эти цели выделено 30 млн рублей.

Улучшение транспортной доступности региона - один из приоритетов деятельности администрации Псковской области. Усилиями главы региона Михаила Ведерникова авиасообщение между Псковом и Москвой было восстановлено в октябре 2018 года после годового перерыва.