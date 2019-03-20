Общество

Изменения в бюджете Пскова на 2019 год согласовал профильный комитет Псковской гордумы

Члены бюджетного комитета Псковской городской Думы накануне сессии рассмотрели профильные вопросы и согласовали предлагаемые администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с целью уточнения плановых показателей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в работе комитета под председательством Григория Турчина приняли участие заместитель главы администрации города Валентина Зубова, председатель городской Контрольно-Счетной палаты Василий Гончар, руководители структурных подразделений и управлений муниципалитета.

C учетом изменений основные параметры городского бюджета на 2019 год по доходам составили 5 012 142,2 тысяч рублей, на 2020 год - 4 208 788,6 тысяч рублей, по расходам на 2019 год - 5 145 558,5 тысяч рублей, на 2020 год - 4 275 206,5 тысяч рублей. Как пояснила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, средства выделяются для оплаты муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году, на ремонт улиц Пароменской, Мирной и Белинского, на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности. За счет субсидии средства бюджета этого года увеличиваются на сумму 5 060,5 тысяч рублей для реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Кроме того, в рамках утвержденного бюджета перераспределяются средства на организацию и проведение мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. По словам председателя контрольно-счетной палаты Пскова Василия Гончара, данные изменения не нарушают бюджетного законодательства. Депутаты единогласно поддержали поправки в бюджет, приняв за основу и рекомендовали главе города рассмотреть их на предстоящей сессии Псковской гордумы.

На заседании депутаты также заслушали информацию о реализации администрацией Пскова мер, направленных на устранение нарушений, выявленных в результате мероприятий муниципального финансового контроля в 2018 году. Отмечалось, что замечания депутатов будут учтены. Далее члены комитета приняли к сведению информацию о полноте исполнения бюджета Пскова. Так, в бюджет города с начала года поступило доходов на сумму 705,2 млн рублей, что составляет около 14 %, расходы исполняются на 11,4%, просроченной задолженности не имеется.

В ходе работы комитета депутаты приняли к сведению информацию о задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда, по неналоговым доходам и включенных в Реестр обращениях, требующих длительного срока исполнения. Согласованные членами комитета вопросы будут включены в повестку предстоящей очередной 21-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце марта.