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Общество

Ученые: Известны условия, при которых чай повышает риск развития рака на 90%

20.03.2019 20:10|ПсковКомментариев: 0

Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа. Об этом со ссылкой на портал «EurekAlert!» пишет РИА «Новости».

Источник: pixabay.com

Ученые провели исследование с участием более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Средний период наблюдений составил десять лет. За это время у добровольцев было выявлено 317 случаев рака пищевода.

Выяснилось, что регулярное употребление за день более 700 миллилитров чая, температура которого 60 градусов Цельсия или выше, увеличивает риск развития рака пищевода на 90 процентов.

«Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, согласно нашей работе, употребление очень горячего чая может повысить риск рака пищевода. Поэтому желательно подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить их», - говорит ведущий автор исследования профессор Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

Теги: #ученые
Источник: Псковская Лента Новостей
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