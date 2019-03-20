Общество

В Пскове согласовали список выдающихся личностей, чьими именами можно называть улицы

На заседание государственного комитета по социальным вопросам и молодежной политике, под председательством заместителя главы Пскова Елены Полонской, согласовали список 18-и выдающихся личностей, чьими именами можно называть улицы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ОМСУ Пскова.

В такой список вошли следующие люди:

1) Иван Васильевич Виноградов (1918-1995), журналист, прозаик и поэт, член Союза писателей, заслуженный работник культуры;

2) Евгений Александрович Изюмов (1926-1990), поэт, журналист, краевед;

3) Станислав Александрович Золотцев (1947-2008), поэт, прозаик, публицист, литературный критик, переводчик, автор гимна города Пскова;

4) Александр Владиславович Лебедев (1977-2000), гвардии ефрейтор, Герой Российской Федерации, 6 рота;

5) Михаил Витальевич Травин (1980-2000), гвардии рядовой, Кавалер Ордена мужества, 6 рота;

6) Лев Иванович Маляков (1927-2002), прозаик и поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры;

7) Семен Степанович Гейченко (1903-1993), писатель-пушкинист, музейный работник, заслуженный работник культуры РСФСР, Герой Социалистического труда (1983);

8) Александр Николаевич Яхонтов (1820-1890), поэт, переводчик зарубежной классики, директор Псковской классической гимназии, председатель Псковской уездной земской управы;

9) Иван Степанович Перов (1910-1989), Герой Советского Союза;

10) Владимир Карпович Котлинский (1894-1915), подпоручик Русской императорской армии, герой Первой мировой войны;

11) Федор Иванович Толбухин (1894-1949), маршал Советского Союза;

12) Евгений Павлович Нечаев (1915-1999), писатель-прозаик, участник ВОВ, Почетный гражданин города Пскова;

13) Евгений Александрович Маймин (1921-1997), прозаик, литературовед, член Союза писателей СССР, заслуженный деятель науки РФ;

14) Леонид Федорович Зуров (1902-1971), прозаик, историк, археолог, этнограф, мемуарист, наследник архива Бунина;

15) Валентин Павлович Краснопевцев (1933-2003), поэт, прозаик, член Союза писателей России;

16) Александр Иванович Гусев (1939-2002), поэт, член Союза писателей России;

17) Юрий Николаевич Тынянов (1894-1943), писатель;

18) Вениамин Александрович Каверин (1902-1989), писатель.

Кроме того, члены комитета единогласно согласовали награждение медалью города «За заслуги перед Псковом» бывшего директора Естественно-математический лицей №20 (с 1985 по 2006 год), Заслуженного учителя РФ Александру Ефремову, за значительный вклад в развитие системы образования города Пскова, укрепление международных связей, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения.

Также, городские депутаты поддержали вопросы о согласовании продления срока исполнения обязанностей заведующего детским садом комбинированного вида №29 Елене Симвулиди.

Помимо этого, парламентарии согласовали вопрос о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы работников Централизованной библиотечной системы Пскова, за большой вклад в развитие культуры муниципального образования «Город Псков», высокий уровень профессионализма, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника культуры.

Было рассмотрено и несколько вопросов о даче согласия муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на сдачу в аренду индивидуальным предпринимателям имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

В работе комитета приняли участие депутаты городского парламента Ольга Федорова, Любовь Николаева, Федор Постнов, Сергей Колосов, Олег Брячак, а также заместитель главы Администрации Пскова Валентина Зубова, руководители профильных комитетов и управлений Администрации города. Само же заседание состоялось 20 марта, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы.