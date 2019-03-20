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Общество

Более половины россиян верят в действенность закона о «фейковых» новостях

20.03.2019 23:18|ПсковКомментариев: 0

Более 50 % россиян считают, что в случае вступления закона о борьбе с «фейковыми» новостями в силу, недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше. Об этом пишет «ТАСС». Такая статистика приведена в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленном гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым в рамках IX Грушинской конференции.

Источник: manitobapost.com

«Более половины (57 %) россиян полагают, что после вступления этого закона в силу недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше, - отметили авторы исследования. - Еще 29 % респондентов считают, что их количество не изменится. Лишь 4 % опрошенных думают, что "фейковых" новостей станет больше».

Почти половина опрошенных (49 %) полагает, что отличить достоверную информацию от недостоверной в СМИ и интернете возможно, противоположного мнения придерживаются 42 % респондентов. О самом законе известно 78 % россиян. Большинство (83 %) сограждан считают, что нашей стране нужен такой законодательный механизм, иной точки зрения придерживаются 13 % опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 марта 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.

Закон, одобренный верхней палатой парламента, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генпрокурора РФ или его заместителей. В частности, вводится запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Теги: #новости #вциом
Источник: Псковская Лента Новостей
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