Для доставки пенсий и социальных выплат жители Псковской области могут выбрать любую доставочную организацию по своему усмотрению

В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая её доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ её доставки. Доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком).
Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома, или он не получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 25 числа текущего месяца. Суммы пенсии, неполученные в текущем месяце, могут быть получены в последующие месяцы в течение выплатного периода, начиная с 5 числа месяца или в установленный графиком день.
Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Финансирование кредитных организаций в Псковской области происходит с 9 по 22 число каждого месяца.
Для выбора способа доставки или о его смене, гражданину нужно подать заявление в ПФР или МФЦ. Сейчас также доступна подача заявления через интернет.
Для этого пенсионеру необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Если гражданин зарегистрирован на портале государственных услуг, то с тем же паролем он заходит и в «Личный кабинет» и обращается к вкладке «Подать заявление».
После отправки заявка попадет к специалистам Пенсионного фонда. Если в ПФР сформирован макет пенсионного дела (то есть пенсионер или работодатель заранее предоставили все нужные для установления пенсии бумаги), в течение 3-х дней выносится решение о смене способа доставки. Информацию о статусе решения (отрицательное или положительное) заявитель получит на электронную почту.
Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор на доставку не заключен, рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на 3 месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.
Перечень доставочных организаций, с которыми у Отделения ПФР по Псковской области заключены соглашения о доставке пенсий и других социальных выплат:
|
1
|
ПАО “Сбербанк России”
|
2
|
АО “Россельхозбанк”
|
3
|
ПАО КБ “Восточный”
|
4
|
ПАО “Росгосстрах Банк”
|
5
|
ПАО “Бинбанк”
|
6
|
АО “БИНБАНК Диджитал”
|
7
|
ПАО “Росбанк”
|
8
|
ПАО КБ “Вакобанк”
|
9
|
ПАО “Промсвязьбанк”
|
10
|
ОАО “Газэнергобанк”
|
11
|
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”(ПАО)
|
12
|
АКБ “АК Барс”(ПАО)
|
13
|
ПАО “СОВКОМБАНК”
|
14
|
Банк ВТБ (ПАО)
|
15
|
ПАО “Почта Банк”
Добавим, что на сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 40% пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 60% - через кредитные учреждения.