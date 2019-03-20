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Общество

Для доставки пенсий и социальных выплат жители Псковской области могут выбрать любую доставочную организацию по своему усмотрению

21.03.2019 07:59|ПсковКомментариев: 0

В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая её доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ её доставки. Доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком).

Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома, или он не получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 25 числа текущего месяца. Суммы пенсии, неполученные в текущем месяце, могут быть получены в последующие месяцы в течение выплатного периода, начиная с 5 числа месяца или в установленный графиком день.

Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Финансирование кредитных организаций в Псковской области  происходит  с 9 по 22 число каждого месяца.

Для выбора способа доставки или о его смене, гражданину нужно подать заявление в ПФР или МФЦ. Сейчас также доступна подача заявления через интернет.

Для этого пенсионеру необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Если гражданин зарегистрирован на портале государственных услуг, то с тем же паролем он заходит и в «Личный кабинет» и обращается к вкладке «Подать заявление».

 После отправки заявка попадет к специалистам Пенсионного фонда. Если в ПФР сформирован макет пенсионного дела (то есть пенсионер или работодатель заранее предоставили все нужные для установления пенсии бумаги), в течение 3-х дней выносится решение о смене способа доставки. Информацию о статусе решения (отрицательное или положительное) заявитель получит на электронную почту.

Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор на доставку не заключен, рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на 3 месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

Перечень доставочных организаций, с которыми у Отделения ПФР по Псковской области заключены соглашения о доставке пенсий и других социальных выплат:

1

ПАО Сбербанк России

2

АО Россельхозбанк

3

ПАО КБ “Восточный”

4

ПАО Росгосстрах Банк

5

ПАО Бинбанк

6

АО БИНБАНК Диджитал

7

ПАО Росбанк

8

ПАО КБ Вакобанк

9

ПАО Промсвязьбанк

10

ОАО Газэнергобанк

11

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”(ПАО)

12

АКБ АК Барс(ПАО)

13

ПАО СОВКОМБАНК

14

Банк ВТБ (ПАО)

15

ПАО Почта Банк

Добавим, что на сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 40% пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 60% - через кредитные учреждения.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан  по единому телефону «Горячей линии»  ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте  https://vk.com/pfr_pskov.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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