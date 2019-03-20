Общество

Ученые рассказали об опасности перехода на новое время

Ученые рассказали, как перевод стрелок часов может сказаться на здоровье человека и эффективности его работы, пишут «Известия».

По словам заведующего кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова медицинского института РУДН Михаила Благонравова, нарушение биоритмов в организме человека тесно связано с появлением онкологических заболеваний. Однако это единственное последствие перехода на новое время.

Как отметил заведующий кафедрой физиологии человека и животных Самарского университета Алексей Инюшкин, согласно последним данным, самым стрессовым периодом для перестройки циркадных ритмов является октябрь. Людям приходится вставать на час раньше того времени, к которому они привыкли, а это повышает количество инфарктов и гипертонических кризов.

Также при переходе на новое время нарушается концентрация гормонов эпифиза, что может сказаться на эндокринной системе и потенции, сообщил заведующий кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Каменский.