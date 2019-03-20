Общество

Российские ВКС осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками

Российские пилоты и расчеты зенитных систем на основе сирийского опыта осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками, крылатыми ракетами и беспилотниками. Как пишут «Известия», новые способы применения авиации и войск ПВО апробируют на одном из самых больших полигонов страны - «Ашулук».

Здесь в 185-м центре боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) тренируют и экзаменуют летчиков и расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск со всей России. В центре служат пилоты, имеющие опыт выполнения специальных задач за границей и участники военного парада над Красной площадью, пишут «Известия».

Во время учений офицеры-инструкторы выполняют роль условного противника для частей ВКС, которые «воюют» на «Ашулуке». Для запуска мишеней и создания виртуальных целей в составе центра имеются зенитные ракетные и радиотехнические подразделения. Тактическую обстановку, как правило, формируют с земли. После этого летчики центра уже в воздухе максимально правдоподобно имитируют действия самолетов вероятного противника.

В распоряжении центра имеются современные комплексы ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и «Панцирь-С», а также радиолокационные станции «Небо-М», «Каста 2-2» и «Подлет-М». Эту технику на время экзамена «передают в пользование» обучаемым подразделениям.