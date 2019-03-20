Общество

Разведчики соединения спецназа ЗВО, дислоцированного под Псковом, совершили более 1000 прыжков с парашютом в текущем учебном году

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Псковской области, совершили более 1000 прыжков с парашютом в текущем учебном году, сообщает телеканал «Звезда».

Воздушно-десантная подготовка (ВДП) является одним из основных предметов боевой подготовки разведчиков. В ходе изучения курса ВДП спецназовцы осваивают устройство парашютов, парашютно-десантной тары и парашютно-грузовых систем, занимаются на воздушно-десантных комплексах и городках, производят боевую укладку парашютов и подготовку десантного снаряжения, а также выполняют прыжки из различных типов самолетов и вертолетов.

На оснащении соединения специального назначения ЗВО стоят различные типы парашютных систем, позволяющих выполнять широкий спектр стоящих перед подразделениями задач. От простого к сложному разведчики осваивают и Д-6 серии 4, и Д-10, и управляемые парашютные системы специального назначения «Арбалет», «Арбалет-2».

В программу входят прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки на водоемы, прыжки с задержкой в раскрытии основного парашюта.