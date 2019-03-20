Общество

В Великих Луках прошел рейд по студенческим общежитиям в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Сотрудники великолукского наркоконтроля организовали рейд, приуроченный к проведению первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в этом мероприятии вместе с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков приняли участие представители ППС, а также волонтеры антинаркотического движения.

Оперативно-профилактический рейд был направлен на предупреждение, выявление, пресечение и профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление среди студенческой молодежи лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

В городе на Ловати рейд прошел по студенческим общежитиям средних и высших специальных учебных заведений. Комнаты студентов обследовали не только сотрудники полиции, но и служебная собака. В ходе мероприятия несколько человек были направлены на медицинское освидетельствование.

Кроме того, стражи порядка побеседовали с комендантами общежитий, обратили их внимание на методы профилактической работы в молодежной среде.