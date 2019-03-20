Общество

Транспортной прокуратурой выявлены нарушения в организации безопасности полетов в Пскове

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов, по результатам которой выявлены нарушения. Установлено, что администрацией города Пскова не разработан административный регламент на выдачу разрешения пользователям воздушного пространства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры, согласно правилам использования воздушного пространства, предусмотрено, что авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах населенных пунктом площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, выполняются при наличии у пользователей воздушного пространства разрешения соответствующего органа местного самоуправления.

В связи с установленными нарушениями, Псковской транспортной прокуратурой внесено представление главе администрации города. Ход его рассмотрения и устранения нарушений контролируются.