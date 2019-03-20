Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Рефинансирование кредитов
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Псковичи о «Несвятых святых»
Трэш и трепет!
Сами виноваты!
Скандалы, интриги, расследования
Чувство обманутого налогоплательщика
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 20.03.2019 09:170 20 марта наступило весеннее равноденствие: началась астрономическая весна 21.03.2019 10:040 Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках 21.03.2019 09:560 В Псковэнерго подтвердили готовность к паводку 21.03.2019 09:510 Бизнес-проекты презентовали псковские школьники в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста» 21.03.2019 09:320 Транспортной прокуратурой выявлены нарушения в организации безопасности полетов в Пскове 21.03.2019 09:230 В магазине Mango стартовала межсезонная распродажа
 
 
 
Самое популярное 18.03.2019 20:497 Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят 19.03.2019 19:150 Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность 18.03.2019 11:1612 Псковский «мусорный» регоператор два месяца подряд не оплачивает услуги «СпецТрансКома» 18.03.2019 11:413 Скончался Почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель России Анатолий Изосин 18.03.2019 17:085 Власти Псковской области готовы помочь семье Перчиковых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковэнерго подтвердили готовность к паводку

21.03.2019 09:56|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» отметили, что готовы к паводку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении.

Такое решение было принято на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева, который прошел в среду, 20 марта, приняли участие представители энергетического комплекса региона, силовых и надзорных органов, профильных комитетов региональной администрации. Основным вопросом повестки дня штаба стала готовность электроснабжающих организаций региона к прохождению весеннего паводкового периода, а также организация взаимодействия с региональными органами власти, органами местного самоуправления и дежурными службами МЧС в случае возникновения нештатных ситуаций.

По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгения Сычева, исходя из сложившихся гидрометеорологических условий и ориентируясь на прогноз погоды, половодье в этом году ожидается достаточно затяжным.

При вскрытии рек возможно образование заторов льда в нижнем течении рек Великая, Ловать, Плюсса, которые могут способствовать дополнительному подъему уровней воды. Прохождение пиков весеннего половодья ожидается на территории Псковской области в третьей декаде марта - первой декаде апреля.

По состоянию на 20 марта 2019 года уровни воды в реках и на Псковском и Чудском озерах ниже среднемноголетних значений для данного периода. Вскрытие льда здесь прогнозируется в третьей декаде апреля.

Как рассказал главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Андрей Кузьмин, персонал, оборудование и техника предприятия готовы к предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого комплекса в условиях паводка. Проводится постоянный мониторинг состояния энергообъектов, расположенных в зонах возможного подтопления.

Специалисты производственных отделений электрических сетей заранее проверили системы оповещения и готовность к работе систем водоудаления, стационарных и передвижных насосов для откачки воды с подстанций, специальной техники для доставки ремонтных бригад, материалов и оборудования к местам возможного осуществления аварийно-восстановительных работ. В общей сложности на предприятии имеется 333 автомобиля повышенной проходимости, 12 снегоболотоходов и два катера. С персоналом проведены целевые инструктажи по производству необходимых работ и переключений в распределительных сетях, находящихся в возможных зонах подтоплений.

Вместе с тем, технологические нарушения в работе электросетевого оборудования в весенний период могут быть связаны не только с затоплением подстанций, но и с ослаблением несущей способности грунтов, возможными оползнями и подмыванием опор ЛЭП. Поэтому традиционно в этот период во всех производственных отделениях предприятия ведется непрерывный контроль состояния линий электропередачи, трансформаторных подстанций, кабельных каналов и оборудования, которые попадают в зоны риска.

О подготовке к весеннему паводку доложили также представители филиала «ОГК-2» «Псковская ГРЭС», Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД», «Новгородско-Псковского» РЭС АО «Оборонэнерго».

В частности, Псковская ГРЭС также полностью завершила подготовку станции к прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод. Для снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в водохранилище произведено понижение уровня воды на 0,10 м от нормального уровня.

На плотине установлено круглосуточное дежурство персонала, организован непрерывный дистанционный контроль уровня воды в водохранилище с выводом информации на рабочее место начальника смены электростанции.

Решением штаба, работа электроснабжающих организаций региона по подготовке к паводковому периоду признана удовлетворительной. Штаб призвал к дальнейшему взаимодействию по предупреждению аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения все электроснабжающие организации, дорожные службы, предприятия ЖКХ и ГУ МЧС России по Псковской области.

В период прохождения очередного весеннего паводка в регионе, «Псковэнерго» напоминает о необходимости строго соблюдения правил электробезопасности вблизи электросетевых объектов.

Гражданам категорически запрещается находиться около линий электропередачи, оказавшихся в зоне затопления, или ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП. Это смертельно опасно.

Запрещается предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании!

В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, дверей трансформаторных подстанций или не закрытых электрических щитов, категорически запрещается приближаться к ним. О повреждении необходимо сообщить диспетчерам предприятия по телефонам, указанным на трансформаторных подстанциях. Так же информацию можно сообщить по телефону «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999 или единому телефону «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52.

Теги: #Псковэнерго #безопасность #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 1570 человек
21.03.2019, 10:130 Более 25 тонн яблок неустановленного происхождения пытались ввезти в Псковскую область из Республики Беларусь 21.03.2019, 10:040 Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках 21.03.2019, 10:000 В Приказной палате открывается выставка «Господин Псков» 21.03.2019, 09:560 В Псковэнерго подтвердили готовность к паводку
21.03.2019, 09:510 Бизнес-проекты презентовали псковские школьники в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста» 21.03.2019, 09:460 Выявлены нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств 21.03.2019, 09:440 Молодую великолучанку, в состоянии опьянения убившую мужчину, приговорили к 9 годам колонии 21.03.2019, 09:320 Транспортной прокуратурой выявлены нарушения в организации безопасности полетов в Пскове
21.03.2019, 09:280 В Гдове в результате ДТП пострадала девушка 21.03.2019, 09:230 В магазине Mango стартовала межсезонная распродажа 21.03.2019, 09:190 В Псковской области 20 марта произошло 4 пожара 21.03.2019, 09:100 В Великих Луках прошел рейд по студенческим общежитиям в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
21.03.2019, 09:070 Разведчики соединения спецназа ЗВО, дислоцированного под Псковом, совершили более 1000 прыжков с парашютом в текущем учебном году 21.03.2019, 09:000 Российские ВКС осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками 21.03.2019, 08:561 Интерактив: Хочется предупредить городскую власть 21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове
21.03.2019, 08:501 Ученые рассказали об опасности перехода на новое время 21.03.2019, 08:280 Правительство расширит список приоритетных отраслей поддержки бизнеса 21.03.2019, 08:150 «Почта России» сократит сроки доставки из зарубежных магазинов до 4–5 дней 21.03.2019, 07:590 Для доставки пенсий и социальных выплат жители Псковской области могут выбрать любую доставочную организацию по своему усмотрению
20.03.2019, 23:182 Более половины россиян верят в действенность закона о «фейковых» новостях 20.03.2019, 23:010 Командир БМД получил 3,5 года условно за гибель 2-х десантников на учениях под Псковом 20.03.2019, 22:450 В Пскове пройдет шахматный турнир Всероссийских соревнований «Белая Ладья» 20.03.2019, 22:150 Футболисты «Псков-747» обыграла в Турции датский «Фреденсборг»
20.03.2019, 21:530 В России курс доллара обновил минимум с лета 20.03.2019, 21:372 Паломническая служба начала работу при Троицком соборе 20.03.2019, 21:360 В Великих Луках торговца марихуаной приговорили к 6 годам строгого режима 20.03.2019, 20:543 В Пскове согласовали список выдающихся личностей, чьими именами можно называть улицы
20.03.2019, 20:100 Ученые: Известны условия, при которых чай повышает риск развития рака на 90% 20.03.2019, 19:034 Работы на троечку - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов 20.03.2019, 18:550 Изменения в бюджете Пскова на 2019 год согласовал профильный комитет Псковской гордумы 20.03.2019, 18:420 В России расширили список госуслуг для предпенсионеров
20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель 20.03.2019, 18:220 В Порховском районе выдали первый электронный сертификат на материнский капитал 20.03.2019, 18:161 Великолукские осужденные будут изготавливать велостоянки 20.03.2019, 18:050 В Пскове росгвардейцы одержали победу в межведомственных соревнованиях
20.03.2019, 17:583 Дмитрий Шахов: Дело Гавунаса необходимо передать в суд как можно быстрее 20.03.2019, 17:502 Олег Брячак о вредных законопроектах, реформе ТКО и устойчивости к лобовой атаке 20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение 20.03.2019, 17:482 Как организовано питание детей в школах Пскова, родители разобрались лично
20.03.2019, 17:410 В апреле самолет Псков-Москва будет летать дважды в неделю 20.03.2019, 17:320 Псковский облсовпроф предложил региональному отделению «Единой России» присоединиться к профсоюзным мероприятиям 20.03.2019, 17:200 ПЛН-ТВ: Нужен ли нам «пакет Клишаса»? 20.03.2019, 17:091 Дело в отношении Светланы Прокопьевой возбуждено по новой статье, практики в России недостаточно - Дмитрий Шахов
20.03.2019, 17:050 Профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта пройдут в Псковской области с 21 марта 20.03.2019, 16:570 После объединения «Справедливой России» и «Родины» Олег Брячак планирует стать руководителем новой партии 20.03.2019, 16:5410 Михаил Ведерников договорился с Александром Бегловым о помощи семье Перчиковых 20.03.2019, 16:450 Недобросовестные поставщики не смогут жаловаться на конкурентов в сфере госзакупок
20.03.2019, 16:430 Псковское УФАС уличило в картельном сговоре две петербургские медицинские компании 20.03.2019, 16:340 Расходы на отслеживание фейковых новостей будут гораздо больше, чем эффект от них - Дмитрий Шахов 20.03.2019, 16:230 Пенсионеры Псковской области прошли «Игровую терапию» в Великих Луках 20.03.2019, 15:582 Социально ответственных граждан приглашают в «Школу наставника»
20.03.2019, 15:470 Фотофакт: Три года в перевернутом виде 20.03.2019, 15:360 Коммунисты определились с кандидатом на допвыборы в Великолукскую гордуму по 14-му округу 20.03.2019, 15:240 Восемь команд разыграют титул чемпиона Псковской области по мини-футболу 20.03.2019, 15:120 Волонтеры антинаркотического движения провели профилактические и спортивные мероприятия в Великих Луках
20.03.2019, 15:060 В Дедовичском районе на двух предприятиях созданы первичные профсоюзные организации 20.03.2019, 14:562 Сотрудники спецподразделения «Зубр» накололи дров зоозащитной организации «Шанс» 20.03.2019, 14:440 В последнем наборе школы волонтеров Молодой Ганзы сертификаты получили 56 псковичей 20.03.2019, 14:310 В Россию перестанут поставлять ряд жизненно важных лекарств
20.03.2019, 14:240 43-летний мужчина задержан в Гдовском районе при попытке незаметно попасть в Евросоюз 20.03.2019, 14:220 Жителей Псковской области просят сообщать о появлении волков на «горячую линию» 20.03.2019, 14:180 Практика показывает, что к омбудсмену приходят, когда проблема достигла логического завершения - Дмитрий Шахов 20.03.2019, 14:160 Выездная флюорография будет работать в Пскове 22 марта
20.03.2019, 14:130 В Пскове прошло первое занятие Духовной академии для мирян 20.03.2019, 14:070 В нескольких районах Псковской области безработные совершили кражи металла, цветов и денег 20.03.2019, 14:050 Действие «ипотечных каникул» распространят на уже выданные кредиты 20.03.2019, 14:012 На улице Балтийской в Пскове пройдут учения аварийно-спасательных подразделений «Газпрома»
20.03.2019, 13:560 «Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта 20.03.2019, 13:534 Интерактив: Исчез, но не до конца 20.03.2019, 13:500 Сбербанк запустил новый онлайн-сервис Business Travel для организации деловых поездок 20.03.2019, 13:420 Через границу в Псковской области не пропустили 40 телят
20.03.2019, 13:400 Дмитрий Шахов: Ситуация вокруг семьи Перчиковых непростая 20.03.2019, 13:310 В Псковской области проходит всероссийская акция «Дни Росгвардии» 20.03.2019, 13:190 Сергей Шнуров заявил, что в этом году тур группы «Ленинград» будет прощальным 20.03.2019, 13:140 Названы самые надежные банки России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.