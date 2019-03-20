Общество

И.о. заместителя главы Новоржевского района незаконно приватизировал служебную квартиру

Прокуратура Новоржевского района добилась отмены незаконной приватизации муниципальной квартиры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, установлено, что в 2017 году и.о. заместителя главы Новоржевского района приватизировал служебную квартиру в многоквартирном доме в Новоржеве. При этом чиновник не был признан нуждающимся в предоставлении жилья на условиях договора социального найма. Кроме того, отсутствовал муниципальный нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок приватизации служебных жилых помещений.

При этом после подписания договора передачи жилого помещения статус служебного с жилого помещения был снят.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора о передаче квартиры и применении последствий недействительности ничтожной сделки с аннулированием записи в ЕГРН о регистрации права.

Требования прокурора судом удовлетворены, договор приватизации жилого помещения признан незаконным.

Решение суда вступило в законную силу.