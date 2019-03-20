Общество

Псковский городской молодежный центр проведет «Неделю экологии»

С 25 по 30 марта Псковский городской молодежный центр приглашает псковичей присоединиться к традиционной «Неделе экологии». Это комплекс мероприятий, которые так или иначе связаны с экологической, воспитанием правильных экологичных привычек у молодежи. Предполагается, что участники «Недели экологии» внесут свой вклад в экоситуацию в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра.

Так, в рамках «Недели экологии» запланирован показ мультфильмов на экологическую тему для учащихся псковских школ. Всю неделю в Псковском городском молодежном центре будет работать нашумевшая выставка фоторабот о проблеме распространения борщевика «Под зонтом», а также выставка плакатов. Посетить выставку можно по адресу: улица Максима Горького, дом 15, с 9.00 до 17.00 по будням.

Мастер-класс по изготовлению экологической альтернативы одноразовых полиэтиленовых пакетов пройдет 25 марта в Молодежном центре. Участники МК научатся шить эко-мешочки самостоятельно и узнают об опыте внедрения таких экомешочков в повседневную жизнь горожанина.

26 марта в 16.00 псковичей приглашают на экскурсию в зоологический музей ПсковГУ.

27 марта в 14.00 всех желающих приглашают в Молодежный центр на лекцию об экологии. Ее проведут участники экологического слета «Зеленая планета» 2018 года Игорь Кисарин (автор проекта камышекосилки) и Дарья Парфенова (автор проекта об улучшении экологической обстановке на о. Залита).

30 марта в 12.00 добровольцев приглашают на субботник в пункте передержки для бездомных животных зоозащитной организации «Шанс». При себе необходимо иметь рабочие перчатки. Форма одежды - рабочая, удобная, не маркая. Участникам субботника предстоит принять участие в уборке территории пункта передержки, а также общение с четвероногими подопечными «Шанса».