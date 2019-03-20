Общество

В Великих Луках 2 образовательных учреждения скрывали информацию о своей деятельности

В Великих Луках сотрудники прокуратуры проверили 2 образовательных учреждения и выявили нарушения. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в самой муниципальной прокуратуре, эти учреждения - «Великолукский СТК ДОСААФ России» и частное учреждение дополнительного образования «Лидер-Авто» - не размещали всю необходимую информацию о деятельности. В адрес нарушителей внесены представления.

В ведомстве также отметили, что, в соответствии с частью 1 статьи 29 федерального закона «Об образовании» (от 29.12.2009, № 273-ФЗ), в России образовательные организации должны формировать общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о собственной деятельности, и обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством размещения и в интернете.